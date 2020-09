Ancara critica sanção da UE a empresa marítima turca por violar embargo à Líbia

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco critica a União por não sancionar países e empresas que enviam armas para o marechal Khalifa Haftar, que domina o leste da Líbia e luta contra o Governo de acordo nacional (GAN) em Tripoli, reconhecido pela ONU e apoiado por Ancara.

"Ignorar países e empresas que enviam armas ao golpista Haftar por terra e ar, especialmente os Emirados Árabes Unidos, é um claro indicador da atitude tendenciosa da UE", assinala o comunicado.

A UE anunciou na segunda-feira a imposição de sanções a entidades e indivíduos por violação do embargo de armas à Líbia, entre os quais se encontram a empresa turca Avrasya Shipping.

As sanções incluem o congelamento de bens e a proibição de acesso a financiamento europeu.

Ancara indicou ainda que se a União quer estabilidade na região deve "cooperar com a Turquia", considerando "extremamente lamentável" que a decisão ocorra quando o país está "a fazer esforços para reduzir as tensões no Mediterrâneo Oriental" com a Grécia, sobre direitos de exploração de energia.

A Turquia é, juntamente com o Qatar, o principal apoio do GAN, enquanto Haftar é ajudado pela Rússia, Egito e Emirados Árabes Unidos.