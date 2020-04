Anecra reitera pedido de suspensão do IUC para usados

"A Anecra [...] enviou ontem [terça-feira] uma carta dirigida ao sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, tendo em vista um alerta reforçado e especialmente direcionado à necessidade imperiosa da suspensão imediata do pagamento do IUC (Imposto Único de Circulação) pelos operadores de comércio de viaturas usadas, e em particular nas viaturas em `stock`", indicou, em comunicado, a associação.

Para a Anecra "faz pouco sentido" que as empresas, impedidas de desenvolver a sua normal atividade, face à declaração de estado de emergência, tenham que continuar a pagar um imposto das viaturas que estão em `stock`.

Esta associação está, assim, convicta de que a sua proposta "terá bom acolhimento" por parte do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, "não só pela absoluta justeza da situação em causa, como pelo facto da mesma ter uma impacto absolutamente despiciendo do ponto de vista orçamental".

Na passada quarta-feira, a Anecra saudou as medidas avançadas pelo Governo para travar o impacto da covid-19, reiterando que o `lay-off` deve abranger sócios-gerentes, e pediu isenção do IUC para carros usados em `stock`, pelo menos, até ao final do ano.

