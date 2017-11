Anel de diamante rosa vendido por 27 milhões de euros em Hong Kong

Lusa29 Nov, 2017, 07:59 | Economia

A pedra, de formato oval, colocada num anel de platina e rodeada de diamantes rosados mais pequenos, foi vendida na terça-feira durante uma licitação de pouco mais de três minutos, de acordo com a leiloeira. A peça não alcançou o valor máximo de 42 milhões de dólares norte-americanos (35,4 milhões de euros) estimado inicialmente pela Christie`s.

Com os diamantes rosados a figurarem como as mais exclusivas e valiosas do mundo entre as pedras preciosas da sua classe, a Ásia converteu-se, nos últimos anos, um ponto-chave para o leilão de peças de grande valor, onde é elevada a procura por diamantes de qualidade.

Em abril, a leiloeira londrina Sotheby`s estabeleceu um recorde, em termos de valor, ao vender um diamante rosa de 59,6 quilates, denominado de "Estrela Rosa", por 71,2 milhões de dólares (60 milhões de euros).

A pedra preciosa foi arrematada em leilão pela Chow Tai Fook Enterprises, consórcio de empresas de Hong Kong presente nos setores da hotelaria, casinos e imobiliário, que detém uma extensa rede de joalharias sob o mesmo nome com mais de 2.000 lojas em Hong Kong, em Macau, e na China.

A empresa adquiriu, em 2010, um diamante de 507 quilates por 35,3 milhões de dólares norte-americanos (29,8 milhões de euros), batendo o recorde do preço mais elevado alguma vez pago por um diamante em bruto, superado este ano pela "Estrela Rosa".

Esta pedra bateu o recorde que pertencia anteriormente ao diamante "Oppenheimer Blue", vendido por 57,5 milhões de dólares (48,5 milhões de euros) pela leiloeira Christie`s, em Genebra, em maio de 2016.

Um mês antes, a Sotheby`s Hong Kong estabeleceu um recorde na Ásia, ao vender por 32 milhões de dólares norte-americanos (27 milhões de euros) o maior diamante oval azul alguma vez visto num leilão.