Angola anuncia realização de 17,2 milhões de euros em leilão de diamantes

As sessões de avaliação decorreram entre os dias 15 e 29 de novembro e as propostas aos "diamantes especiais de Catoca e Lulo", feitas através de uma plataforma eletrónica `online` criada para o efeito, foram apresentadas hoje.

"Estiveram à licitação um conjunto diversificado de pedras especiais, sendo seis da Sociedade Mineira do Lulo, que renderam 12,8 milhões de dólares e 15 da Sociedade Mineira do Catoca, que renderam 6,7 milhões de dólares", lê-se no comunicado enviado pela SODIAM à agência Lusa.

Participaram no leilão "29 empresas das principais praças diamantíferas mundiais".

Tratou-se do segundo leilão em 2021, acrescentou a empresa.

Fundada em 1999, a SODIAM é a empresa estatal responsável pela comercialização da produção diamantífera de Angola.