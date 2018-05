Partilhar o artigo Angola com projetos para produzir mais 500.000 barris de petróleo por dia Imprimir o artigo Angola com projetos para produzir mais 500.000 barris de petróleo por dia Enviar por email o artigo Angola com projetos para produzir mais 500.000 barris de petróleo por dia Aumentar a fonte do artigo Angola com projetos para produzir mais 500.000 barris de petróleo por dia Diminuir a fonte do artigo Angola com projetos para produzir mais 500.000 barris de petróleo por dia Ouvir o artigo Angola com projetos para produzir mais 500.000 barris de petróleo por dia

Tópicos:

Ochigufu,