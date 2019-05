Angola cresce 0,3% este ano e dívida pública cai para 71% - Moody`s

Lusa16 Mai, 2019, 19:39 | Economia

De acordo com o relatório anual da agência, que não altera o `rating` B3, "o perfil de crédito de Angola reflete a sua estrutura económica, que continua altamente vulnerável aos choques do preço do petróleo, e à capacidade institucional muito fraca", salientando que há, este ano, uma descida das necessidades de financiamento, de 23% para 15% do PIB, um valor considerado "ainda elevado".

O documento explica que o `rating` em terreno negativo, ou seja, sem recomendação de investimento, "reflete a deterioração da capacidade de crédito nos últimos anos, em que a dívida pública saltou de 28,2% do PIB, em 2014, para 79,6% em 2018", e o facto de o `stock` e o custo de servir a dívida "continuam vulneráveis a desvalorizações adicionais da moeda nacional".

"A implementação do programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) e os esforços do Governo para limpar dívida, melhorar a liquidez em dólares e melhorar a implementação do Orçamento vão ajudar a economia angolana", comentou o vice-presidente da Moody`s e coautor do relatório.

"Ao mesmo tempo, a flexibilização da taxa de câmbio ajudou a restaurar a estabilidade macroeconómica e esperamos que a inflação vá descer nos próximos dois anos", acrescentou Aurelien Mali, citado no comunicado de imprensa que acompanha o relatório.

No relatório, a Moody`s refere que entre os pontos fortes de Angola estão as "melhorias no ambiente macroeconómico, apoiadas por uma subida dos preços do petróleo e um ambicioso plano para diversificar a economia, alicerçado num abrangente programa do FMI".

A perspetiva de evolução estável, ou seja, a perceção da Moody`s de que não vai mudar o `rating` nos próximos 18 meses, é sustentada "na gradual recuperação apoiada pelo aumento da produção de petróleo e por novos projetos no gás".

"A subida dos preços do petróleo vai sustentar a posição externa do Governo e dar algum alívio às pressões de liquidez e de sustentabilidade da divida", adianta.