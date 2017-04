Partilhar o artigo Angola cresceu entre 0,1% e 0,6% no ano passado - Ministro das Finanças Imprimir o artigo Angola cresceu entre 0,1% e 0,6% no ano passado - Ministro das Finanças Enviar por email o artigo Angola cresceu entre 0,1% e 0,6% no ano passado - Ministro das Finanças Aumentar a fonte do artigo Angola cresceu entre 0,1% e 0,6% no ano passado - Ministro das Finanças Diminuir a fonte do artigo Angola cresceu entre 0,1% e 0,6% no ano passado - Ministro das Finanças Ouvir o artigo Angola cresceu entre 0,1% e 0,6% no ano passado - Ministro das Finanças

