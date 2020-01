Angola deve sair da recessão esta ano com crescimento modesto de 1%

"Angola deve sair da recessão em 2020, apesar de registar um crescimento modesto de 1%", disse o analista em declarações à Lusa para antecipar a evolução do segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana.

"A economia deve começar a estabilizar no seguimento das reformas ao abrigo do programa de apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI), apontou o economista.

No entanto, concluiu, "são precisos sinais de maiores progressos para desencadear mais investimento estrangeiro e um aumento da atividade da economia".

Angola está em recessão desde 2016, no seguimento da descida dos preços do petróleo e do consequente desequilíbrio que causou nas contas públicas, fruto da falta de diversificação económica que não foi feita quando os preços estavam mais elevados.