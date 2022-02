Angola e Moçambique beneficiam de "oportunidade económica" diz Capital Economics

"A degradação dos laços entre a Rússia e as economias desenvolvidas cria uma oportunidade de longo prazo para algumas economias africanas, em particular aquelas que podem surgir como fornecedores alternativos de gás", disse Virág Fórizs à Lusa.

"Os produtores atuais, como Nigéria, Angola e Moçambique, e futuros produtores, como a Tanzânia e a Costa do Marfim, podem ser beneficiados", vincou a analista.

Para a Capital Economics, a guerra na Ucrânia vai afetar os países africanos, de forma geral, pelo aumento do custo das matérias-primas e por uma degradação das condições de financiamento a nível global.

"De uma perspetiva subsaariana, as ligações diretas entre a Rússia, a Ucrânia e as economias africanas e o setor financeiro são negligenciáveis, já que o principal parceiro da região é a China, e a Rússia nem está entre os dez principais fornecedores de África", explicou a analista.

Ainda assim, há impactos: "Apesar de as ligações diretas comerciais serem diminutas, há efeitos indiretos de um aumento do preço das matérias-primas, nomeadamente na Nigéria e em Angola, que beneficiam de um aumento do preço do petróleo, mas é ainda assim limitado pela incapacidade de ambos os países aumentarem rapidamente a sua produção, e o custo orçamental dos subsídios aos combustíveis vai também aumentar", disse a analista à Lusa.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram cerca de 200 mortos, incluindo civis, e mais de mil feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 150.000 deslocados no primeiro dia de combates.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo de seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.