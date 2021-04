Angola está "comprometida com a paz" e tem "enorme" influência regional -- Pedro Sánchez

"Angola está comprometida com a paz e tem cada vez mais peso, respeito e influência na abertura de soluções baseadas no diálogo para a resolução de conflitos na região, falámos [com o Presidente angolano sobre] o seu papel de mediação e são espíritos que partilhamos com Angola", afirmou Pedro Sánchez, em Luanda.

Em declarações aos jornalistas, nos jardins do Palácio Presidencial, após a assinatura de quatro instrumentos jurídicos com o Governo angolano, Sánchez reafirmou que Angola "é um país prioritário" nas políticas do Reino de Espanha em África.

"E também fico feliz em saber que Espanha é um parceiro prioritário para a diversificação da economia angolana. É verdade que Angola tem grandes potencialidades que oferecem grandes oportunidades para o relançamento da sua economia", apontou.

A República de Angola e o Reino de Espanha assinaram hoje quatro instrumentos jurídicos de cooperação nos domínios do transporte aéreo, agricultura, das pescas e indústria, no âmbito da visita oficial que Pedro Sánchez efetua a Angola.

O Presidente angolano, João Lourenço, congratulou-se, na ocasião, com os acordos rubricados, perspetivando que os produtos abrangidos sejam transformados em Angola e vendidos no mercado internacional.

"[A] intenção é que os produtos que vierem a ser produzidos aqui, na agricultura, pescas e indústria, sejam transformados localmente para se acrescentar valor e os produtos saírem com a marca `made` em Angola", afirmou o Presidente angolano.

João Lourenço acrescentou: "[E] vendidos no mercado internacional a um preço superior àquele que arrecadaríamos caso continuássemos a vender até hoje a matéria-prima, isso é um grande contributo que a Espanha dá à grande vontade de Angola dar este passo qualitativo".

Para o chefe de Estado angolano, em declarações à imprensa, a visita de Sánchez a Angola vem "renovar os laços de amizade e cooperação que duram há décadas" entre os dois países.

"Satisfaz-me, sobretudo, o facto de saber que no quadro da política de internacionalização da sua economia, a Espanha escolheu o nosso país, Angola, para a implementação dessa sua estratégia de internacionalização", afirmou João Lourenço.

Segundo o Presidente angolano, o continente africano tem "enormes recursos naturais mal aproveitados", referindo que a escolha de Angola para a internacionalização da sua estratégia em África afigura-se como algo que "será benéfico para ambos os países".

"Sobretudo pelo facto de passarmos a ter um mercado que transborda as fronteiras de Angola, numa altura em que foi criada e entrou em funcionamento a Zona Livre de Comércio Continental Africana", notou.

"Temos aqui um mercado vasto que pode absorver os bens que forem produzidos em Angola no quadro da parceria entre os empresários dos dois países", assegurou ainda João Lourenço.

O chefe do executivo espanhol disse, por outro lado, que o seu país "vê com muito interesse" a Área Livre de Comércio Continental Africana (ALCCA) e "apoia firmemente" a União Africana e os processos de integração regional, garantindo aposta de Espanha no multilateralismo.

"Concordamos também em continuar com o multilateralismo, que após esta emergência da saúde está cada vez mais claro que o mais importante é criar-se ferramentas comuns para enfrentar esses desafios", concluiu Pedro Sánchez.

Sánchez, que termina hoje a sua primeira visita oficial a Angola, visita ainda algumas intuições socioeconómicas, em Luanda, que contam com o investimento espanhol.