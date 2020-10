Angola estima recessão de 2,8% em 2020 e crescimento de 1% no próximo ano

Os dados foram divulgados hoje no `briefing` bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento (MEP) pelo secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis, e foram apresentados na terça-feira durante um encontro com técnicos do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Uma missão do FMI encontra-se em Angola até ao dia 12 de outubro para acompanhar a implementação do programa de assistência financeira assinado em dezembro de 2018 e que tem a duração de 3 anos.

O encontro do passado dia 06 de outubro serviu para "avaliar o desenvolvimento da atividade económica durante o primeiro semestre de 2020 e as previsões para o Produto Interno Bruto referente aos anos 2020 e 2021, tendo em conta o contexto da pandemia da covid-19", adiantou o responsável.

O FMI foi informado de que a atividade económica em Angola contraiu, em termos homólogos, 1,8% no primeiro trimestre, e 4,6% no segundo, perspetivando-se que o PIB em 2020 venha a registar uma contração de 2,8%, menos negativa do que os 4% projetados pelo FMI.

Já para 2021, as estimativas do MEP apontam para que um crescimento de cerca de 1% do PIB, enquanto o FMI estima um crescimento de 3,2%.

"Portanto, as nossas previsões são mais conservadoras, tendo em conta as incertezas da conjuntura atual", indicou Milton Reis.