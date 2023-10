Angola precisa de dinheiro fresco do setor privado

"Precisamos de montantes elevados de injeção de dinheiro fresco na economia, é isso que precisamos" para relançar o crescimento económico, que deverá abrandar para 1,1%, segundo a revisão do Governo, ou 1,3%, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em entrevista à Lusa à margem da sua participação nos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, que decorrem esta semana em Marraquexe, Vera Daves de Sousa disse que "o Estado tem sido o principal motor, bombeando liquidez para a economia, mas com os níveis de endividamento atuais, já não tem essa capacidade".

A governante disse que a solução é "mais investimento que financiamento" e notou que as poupanças internas também são uma opção: "Angola tem definitivamente de encontrar o caminho da atração de investimento privado estrangeiro e de receitas de poupanças locais, que também existem", afirmou, lembrando que sempre que há emissões de dívida interna, o objetivo é alcançado.

Questionada sobre quais os principais aspetos a melhorar para retomar o caminho do crescimento mais robusto, Vera Daves de Sousa elencou alguns aspetos, que vão desde a criação de um ambiente de negócios mais propício até à desburocratização administrativa, passando também pelo reforço da segurança jurídica para os investidores e, principalmente, um papel maior para o setor privado.

"Havia a perceção de que tem de ser o Governo a fazer tudo, mas não, todos temos de fazer a nossa parte, quem tem capital e está no mercado tem de contribuir, são lançados programas, põe-se dinheiro nas instituições financeiras públicas, criam-se incentivos e benefícios fiscais, desburocratiza-se, e onde está o setor privado que não responde", questionou a ministra, respondendo à questão de porquê só nos últimos anos a aposta na captação de investimento estrangeiro ser mais visível.

Salientando a importância de confirmar que as reformas e as iniciativas simplificadoras "se refletem no quotidiano das instituições", a ministra defendeu que é preciso melhorar a implementação das leis, porque os parceiros internacionais dizem que Angola tem "ótimas leis, mas na aplicação ainda há espaço para melhorar".

Sobre a forte desvalorização do kwanza na primeira metade do ano, seguida de uma estabilização que entre maio e julho passou de 543 kwanzas por dólar para mais de 830, tendo permanecido nesse valor desde então, Vera Daves de Sousa diz que a explicação está entre o mercado livre, a descida da produção de petróleo e a especulação.

"Se ainda dependemos muito do setor petrolífero para ter acesso a moeda forte, e a principal fonte de acesso à moeda forte é a exportação de petróleo, e estamos a ver uma produção abaixo do esperado, então a equação é simples", argumentou, considerando também que houve "um ataque especulativo" sobre a moeda angolana.

"O que podemos fazer melhor, o Ministério das Finanças e o Banco Nacional de Angola, é ser mais diligentes a comunicar com o mercado e passarmos tranquilidade para quem está do lado da procura organizar-se de forma diferente e gerir melhor a sua atividade ir-se ajustando, é assim em qualquer parte do mundo, há volatilidade", concluiu.