Angola prevê fechar o ano com dívida de 73% do PIB

De acordo com o Plano Anual de Endividamento, publicado hoje em Diário da República, Angola planeia endividar-se em até 3,8 biliões de kwanzas no mercado externo, o equivalente a 5,89 mil milhões de dólares este ano, a que se juntam mais 3 biliões de kwanzas (4,68 mil milhões de dólares) a ser recolhido através de endividamento interno.

O plano para este ano será o primeiro do governo com um crescimento económico positivo, já que Angola prevê crescer 2,4% este ano, depois de ter estado seis anos com crescimento económico negativo.