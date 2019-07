Angola tem queda de 0,4% no crescimento no primeiro trimestre

Lusa23 Jul, 2019, 13:14 | Economia

"O desempenho das atividades económicas no primeiro trimestre de 2019 em relação ao primeiro trimestre de 2018, em termos de variação negativa, é atribuído fundamentalmente às atividades de Comércio (-3,2%), Financeiras (-4,8%), Industria Transformadora (-6,5%), Telecomunicac¸o~es (-6,8%), Petróleo (-6,9%)", lê-se na nota divulgado pelo INE, que dá conta da evolução do PIB nos primeiros três meses deste ano em comparação com o período homólogo do ano passado.

No comunicado, o Instituto responsável pelas estatísticas em Angola explica que "as atividades que mais contribuíram, em termos de participação, e constituíram fatores importantes para o desempenho das atividades no PIB do primeiro trimestre de 2019 foram a Extração e refinação do petróleo bruto e gás natural, com 33%, seguida do Comércio, com 15%, Construção, com 12%, Administração Pública, com 8%, Servic¸os Imobilia´rios e Aluguer, com 6%, Outros Serviços, com 6%, e AgroPecua´ria e Silvicultura, com 4%".

O crescimento negativo do primeiro trimestre está em linha com as previsões dos analistas, que têm, nas últimas semanas, revisto em baixa a previsão de andamento da economia, havendo quem anteveja uma nova recessão, como a Capital Economics e a Economist Intelligence Unit, ou uma estagnação, como a FocusEconomics.

Em abril deste ano, o Governo angolano reviu em baixa a estimativa de crescimento, de 3,2% este ano esperados no final do ano passado, para 0,4%.