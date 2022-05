ANMP vai continuar a trabalhar na defesa de todos os municípios inclusive do Porto

"Não temos que fazer nada em relação a nenhum município em particular. Tomámos conhecimento da decisão de ontem [segunda-feira] da Assembleia Municipal do Porto. A Associação Nacional de Municípios vai continuar a trabalhar do mesmo modo que fazia até agora, afincadamente na defesa dos interesses de todos os municípios de Portugal, incluindo do Porto", declarou a presidente da ANMP, Luísa Salgueiro (PS), que é também presidente da Câmara de Matosinhos.

Na noite de segunda-feira, a Assembleia Municipal do Porto aprovou a saída da autarquia da ANMP, após proposta do executivo camarário presidido pelo independente Rui Moreira.

"Não tenho que lamentar. Registo. Tomo conhecimento e vou continuar a trabalhar ao serviço de todos os municípios portugueses", afirmou a presidente da ANMP, em declarações aos jornalistas, após um evento promovido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a presença de presidentes de câmaras municipais de todo o país, que decorreu no antigo Picadeiro Real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, no qual esteve também presente a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que tutela as autarquias.

Questionada sobre a posição de outros autarcas a admitirem sair também da ANMP, como os presidentes de câmara da Trofa, Póvoa de Varzim e Pinhel, Luísa Salgueiro respondeu: "Temo muito que não tenhamos condições para nos mantermos unidos e termos condições de levar a bom porto esta negociação, é essa a minha preocupação, é essa a preocupação do conselho diretivo da Associação Nacional de Municípios".

"É nisso que estamos focados, que sempre estivemos, não é só agora, e vamos continuar a trabalhar como estávamos até aqui", reforçou.