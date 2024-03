Ano Novo Lunar faz exportações lusófonas para Macau cair 17,2% em fevereiro

O valor exportado pelos mercados lusófonos para o território fixou-se em 86,8 milhões de patacas (9,92 milhões de euros) no mês passado, de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) de Macau.

Em comunicado, a DSEC justificou a queda com "as festividades do Ano Novo Lunar", que em 2023 decorreram em janeiro.

No total dos dois primeiros meses do ano, as exportações de mercadorias dos países de língua portuguesa para Macau caíram 4,3% para 219,8 mil milhões de patacas (25,1 mil milhões de euros).

A maioria do comércio de Macau com os países de língua portuguesa em fevereiro veio do Brasil, no valor de 60,5 milhões de patacas (6,92 milhões de euros), menos 31,1% do que em igual mês de 2023, sendo composta sobretudo por carne, peixe e marisco.

Pelo contrário, o valor da mercadoria comprada por Macau a Portugal subiu 77,7% para 26,3 milhões de patacas (três milhões de euros), sendo composta sobretudo por carne, peixe e mariscos, bebidas alcoólicas, vestuário e acessórios.

De acordo com os dados oficiais, o bloco de países de língua portuguesa comprou a Macau mercadorias no valor de 41.700 patacas (cerca de 4.800 euros) em fevereiro. No mesmo período os mercados lusófonos não tinham feiro qualquer importação da região chinesa.

As exportações de mercadorias por Macau foram de 965 milhões de patacas (110,4 milhões de euros) em janeiro, uma queda de 6,8%, enquanto o valor importado de mercadorias foi de 8,84 mil milhões de patacas (1,01 mil milhões de euros), ou seja, menos 28%, em termos anuais, indicou a DSEC.

O défice da balança comercial de Macau fixou-se em 7,87 mil milhões de patacas (900,4 milhões de euros), menos 30,7% relativamente ao mesmo mês de 2023.

Em 2023, as exportações de mercadorias dos países de língua portuguesa para Macau atingiram 1,43 mil milhões de patacas (163,8 milhões de euros), o valor mais elevado desde que a DSEC começou a recolher dados sobre comércio externo, em 1998.