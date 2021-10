Antecipação de fundos para execução do PT 2020 e 2030 regularizadas até 2023

"As operações específicas do tesouro efetuadas para garantir a execução do Portugal 2030, do Portugal 2020, do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 para a área dos assuntos internos, o financiamento da Política Agrícola Comum e da Política Comum de Pescas, incluindo iniciativas europeias e Fundo do Coesão, do FEAC, dos instrumentos financeiros enquadrados no `Next Generation EU` [...] devem ser regularizadas, no máximo, até ao final do exercício orçamental de 2023", lê-se na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entregue, esta segunda-feira, na Assembleia da República.

No que concerne aos programas cofinanciados pelo Fundo Europeu de desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu (FSE), Fundo de Coesão e pelo Fundo Europeu de Apoio a Carenciados (FEAC), bem como pelos instrumentos enquadrados no `Next Generation`, as antecipações não podem exceder os 3.000 milhões de euros.

Por sua vez, nos programas cofinanciados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Rural (FEADER), Fundo Europeu de garantia Agrícola (FEAGA), Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) e pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura não podem ultrapassar os 1.200 milhões de euros.

Já no caso dos programas financiados pelo Fundo para o Asilo, Migração e Integração (FAMI) e o Fundo para a Segurança Interna o limite foi fixado em 35.000.000 euros.

Estes montantes podem sofrer compensações entre si, "mediante autorização do membro do Governo responsável pela gestão nacional do fundo compensador".

O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.

No documento, o executivo estima que o défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022, prevendo também que a taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, "atingindo o valor mais baixo desde 2003".

A dívida pública deverá atingir os 122,8% do PIB em 2022, face à estimativa de 126,9% para este ano.

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.

O ministro das Finanças, João Leão, apresenta a proposta orçamental hoje, às 09:00, em conferência de imprensa, em Lisboa.