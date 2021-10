Antecipada reabertura de discotecas com metade dos cabo-verdianos totalmente vacinados

"É motivo de celebração e ao mesmo tempo um incentivo para continuar a mobilização para a vacinação", escreveu o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, na sua conta oficial na rede social Facebook.

Acrescentou que à data de 13 de outubro, 79,3% da população com mais de 18 anos já tinha recebido pelo menos uma dose da vacina e 49% "estava com vacinação completa".

"Os registos da taxa de incidência e do ritmo de transmissão que têm sido baixos e a dinâmica da vacinação conseguida e em curso, permitem antecipar para 30 de outubro a permissão de atividade de dança em discotecas, clubes e pub dancing", anunciou ainda.

O Governo de Cabo Verde prorrogou em 01 de outubro por mais dois meses a situação de contingência em todo o país, definindo então que as discotecas só reabririam a partir de 01 de dezembro, com os clientes obrigados a apresentar certificado de vacinação completo.

Essa abertura é agora antecipada por decisão do Governo, que mantém a exigência da vacinação dos clientes.

"Estes estabelecimentos devem estar devidamente licenciados e com alvarás para exercerem a atividade. Os clientes para a entrada e frequência dos estabelecimentos com atividade de dança devem apresentar e estarem munidos de certificado covid válido de vacinação com esquema vacinal completo, duas doses", disse hoje Ulisses Correia e Silva.

Segundo o mesmo anúncio feito pelo primeiro-ministro, os eventos culturais em recintos e espaços com controlo de entradas "deixam de ter limites de lotação, sem prejuízo do cumprimento de regras e normas de segurança" também a partir de 30 de outubro, mas "continua a ser exigida para a entrada e frequência a apresentação de certificado covid válido de pelo menos uma dose ou teste válido".

"O Governo irá antes do dia 30 de outubro publicar uma resolução que irá conter as medidas que acima anunciei", acrescentou.

O objetivo inicial traçado pelo Governo de Cabo Verde apontava para a vacinação de 70% da população elegível (idade superior a 18 anos) até final do ano, meta que, entretanto, foi alterada para 85% até final deste mês, como forma de relançar a procura turística, setor que garante 25% do Produto Interno Bruto do arquipélago.