Antes da guerra. Moscovo e Pequim aceleraram trocas comerciais em Janeiro e Fevereiro

Num momento em que o mundo ocidental reforça as sanções sobre os oligarcas e a economia russos, Pequim veio esta segunda-feira dizer que as relações entre a China e a Rússia se mantêm sólidas, com perspectivas de alargamento da cooperação entre os dois países.

O fortalecimento da relação comercial entre os dois gigantes da economia mundial seguiu nos dois primeiros meses do ano uma tendência que já se notava em 2021, ano em que se atingiu um recorde de 136,8 mil milhões de euros em trocas comerciais, um crescimento de 35,8 por cento face a 2020.





Em Janeiro e Fevereiro, as trocas comerciais entre a Rússia e a China cresceram 38,5 por cento, face ao mesmo período do ano passado, atingindo em Janeiro e Fevereiro 24,3 mil milhões de euros.





Nesses primeiros meses em que a invasão da Ucrânia pela Rússia seria um plano apenas na cabeça do presidente russo Vladimir Putin, as exportações russas para a China cresceram 35,8 por cento, para os 12,7 mil milhões de euros. À China, Moscovo comprou 11,6 mil milhões em bens e serviços, o que representa uma subida de 41,5 por cento face a 2021.





O saldo positivo da Rússia para esse período foi de 1,09 mil milhões de euros, o que é também um aumento na ordem dos 26,3 por cento. A China garantiu um excedente comercial de 55 mil milhões, mais 16,5 por cento face aos dois primeiros meses de 2021.





Pequim, com o dossier Taiwan pendente, mas situação sobre a qual não são desconhecidas as suas verdadeiras intenções, tem-se mantido à margem da condenação à decisão de Putin de invadir a Ucrânia, tanto a nível comercial como no próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas.



Para já, com as portas a fecharem-se no Ocidente, o mercado chinês acaba por se revelar como a alternativa mais viável para Moscovo evitar o mais do que provável colapso da sua economia, apesar de ser improvável que Pequim consiga por si só preencher o buraco aberto nas contas russas com a implementação das sanções internacionais e o bloqueio de vários bancos russos no sistema SWIFT.



Putin visitou a China há um mês, para um encontro com o presidente chinês Xi Jinping que valeu uma prova de confiança e a assinatura de vários acordos, entre os quais o alargamento da importação de trigo e o fortalecimento dos laços da China com o gigante russo do sector energético Gazprom.





O sector da energia, em concreto, do gás, apresenta um desafio para os estrategas de Moscovo. No cenário em que a Europa passa a comprar noutro fornecedor que não a Rússia, é possível que a Rússia se sinta inclinada a desviar essas vendas para a China. A questão que se coloca é se Pequim terá a capacidade para assumir o papel comprador do Velho Continente, em particular face ao sistema de gasodutos que existe entre a Rússia e a China.





Por outro lado, a China enfrenta aqui uma prova de amizade e deverá ponderar o “apoio” a Moscovo numa altura em que procura consolidar a sua posição como primeiro parceiro económico no mundo e não tem qualquer interesse em fragilizar a relação com os Estados Unidos e a Europa, para onde se destina a grande fatia das suas exportações. Comparado com estes mercados, a Rússia – que poderá ver agora a China como um parceiro fundamental – representa um valor quase residual para as contas de Pequim.