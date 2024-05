Antigo PR de Moçambique Joaquim Chissano questiona se África já fala a uma só voz

"É uma pergunta que temos de colocar a nós próprios a todo o momento: Estamos a falar a uma só voz?", disse, ao intervir no evento diálogo presidencial de alto nível "A Transformação de África, O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento e a Reforma da Arquitetura Financeira Global", que decorre hoje em Nairobi, Quénia, à margem dos encontros anuais daquela instituição financeira africana.

"Aqui temos ministros das Finanças que estão a tentar falar na mesma voz, mas quando vão para outros fóruns vamos continuar a falar a mesma voz? Quando vamos às Nações Unidas, quando vamos à Europa? (...) Precisamos de ter uma só voz, para que o BAD saiba o que tem de fazer, porque podem trazer mais parceiros", exemplificou.

Contudo, na mesma intervenção, perante cerca de uma dezena de chefes de Estado e de Governo de países africanos, o antigo Presidente moçambicano de 1986 a 2005 alertou: "O banco não vai fazer nada com sucesso se continuarmos a ter muitas vozes em África. Dizemos que queremos ter uma voz na arena internacional, mas essa voz está em África?".

Chissano, que durante a sua governação trabalhou diretamente com o BAD em vários projetos em Moçambique, disse mesmo que esta instituição "não se deve sentir envergonhada em ir a cada um dos países e ajudar a fazer as coisas da forma correta".

"Em cada um dos países devemos ter boa governança e boa economia, e esse é também o papel do banco", acrescentou.

"Seremos nós a fazer por nós no desenvolvimento com os nossos recursos. E isso tornar-se-á em verdadeira riqueza", concluiu.

O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento é a principal instituição africana de financiamento do desenvolvimento e reúne-se em Nairobi até sexta-feira para debater "A Transformação de África, o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento e a Reforma da Arquitetura Financeira Global", prevendo a presença de 3.000 participantes, entre políticos, governantes, economistas e especialistas de várias áreas, de todo o mundo.

Estes encontros incluem a 59.ª Reunião Anual do Conselho de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento e a 50.ª Reunião do Conselho de Governadores do Fundo Africano de Desenvolvimento, decorrendo no Centro Internacional de Conferências Kenyatta, em Nairobi.

Segundo informação do BAD, apesar de um "crescimento económico sustentado ao longo das duas últimas décadas, a transformação económica de África continua incompleta". O Produto Interno Bruto (PIB) real do continente cresceu 4,3% por ano entre 2000 e 2022, "em comparação com a média mundial de 2,9%, e muitas das dez economias de crescimento mais rápido do mundo situavam-se em África".

"Apesar deste sólido desempenho em termos de crescimento, a estrutura das economias africanas não se alterou significativamente nas últimas duas décadas, com os setores da agricultura, da indústria e dos serviços a representarem, em média, 16, 33 e 51%, respetivamente, do PIB global de África entre 2000 e 2022. Estes níveis são semelhantes aos registados na década de 1990", recorda a instituição.

Também o emprego na indústria transformadora "tem vindo a diminuir devido a uma desindustrialização prematura", já que "apesar do aumento do número de empregos", de 20,2 milhões em 2000 para 33,3 milhões em 2021, "o setor contribui com menos de 10% do emprego total".

O Grupo BAD conta com 81 Estados-membros, entre 53 países africanos e 28 países fora do continente, incluindo Portugal e Brasil.