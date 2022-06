Antigo presidente da Cáritas defende que é preciso regressar às moratórias

Eugénio da Fonseca foi convidado da Antena Aberta da Antena 1, que debateu as medidas que o governo pode tomar para atenuar o impacto do aumento de preços. O atual presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado considera que o combate à inflação tem de passar pelo regresso às moratórias de crédito e também aos apoios concretos às empresas.