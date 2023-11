Antigo vice-presidente do maior banco da China investigado por suspeitas de corrupção

A notícia do processo contra o antigo executivo do maior banco chinês foi avançada pela agência oficial Xinhua através de uma breve nota que não detalha quais os crimes que Zhang Hongli terá alegadamente cometido.

Zhang Hongli, que também ocupou cargos de relevo no Partido Comunista da China (PCC), foi vice-presidente do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC, na sigla em inglês) até julho de 2018, sendo um dos banqueiros de maior destaque até agora investigados pela Comissão Central de Inspeção Disciplinar, o poderoso órgão anticorrupção do PCC.

Em fevereiro do ano passado, aquela instituição prometeu reforçar a sua campanha contra condutas ilícitas no setor financeiro, com este anúncio a surgir alguns dias depois do desaparecimento do conhecido banqueiro Bao Fan, tendo mais tarde o banco de que Bao é fundador, o China Renaissance, anunciado que o gestor estava a "cooperar numa investigação".

Após ascender ao poder, em 2012, o presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma ampla campanha contra a corrupção, que resultou na prisão de líderes empresariais, principalmente nos setores financeiro e de novas tecnologias, e de centenas de altos quadros do Partido Comunista Chinês.