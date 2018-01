António Arnaut enaltece ação social meritória da Associação Dignitude

Lusa22 Jan, 2018, 19:10 | Economia

"A associação ainda não tem dois anos e já tem uma ação social muito meritória, cumprindo os objetivos a que se propôs, que era fornecer medicamentos às pessoas mais carenciadas, mediante um inquérito rigoroso, discreto, e servindo-se também da rede de farmácias e de outras instituições", disse o responsável à agência Lusa.

António Arnaut, considerado o "pai" do Serviço Nacional de Saúde (SNS), por ter procedido à sua criação quando era ministro dos Assuntos Sociais, em 1979, salientou que "4.000 cidadãos no país, continente e ilhas são beneficiários da ação" da Dignitude, através do Programa Abem, rede solidária do medicamento, que "procura ajudar os que mais precisam".

Trata-se do primeiro programa dinamizado pela Associação Dignitude, que tem sede em Coimbra e que pretende dar resposta aos problemas de acesso ao medicamento pelas pessoas mais carenciadas.

Segundo o advogado, o Estado Social "que ainda se está a construir não chega para todas as solicitações e, mesmo assim, é conveniente que também as pessoas possam desenvolver as suas qualidades de solidariedade".

"Tudo isto se completa no sentido de tornar a sociedade menos injusta e o mundo menos selvagem, porque se é chocante as pessoas não terem dinheiro para comer, também é chocante não terem dinheiro para comprar os medicamentos para se tratarem", sublinhou.

Salientando que a Associação Dignitude ainda está no "princípio da sua caminhada", António Arnaut diz que é necessário o Programa Abem ir "muito mais longe do que os 4.000 beneficiários e chegar às pessoas a quem uma mão solidária é muito importante".

Sobre o prémio cooperação e solidariedade António Sérgio, que a Associação Dignitude hoje recebeu em Coimbra, o antigo ministro dos Assuntos Sociais frisou que "é o reconhecimento público da função social da associação e um incentivo".

"Porque nós, na nossa ação, não procuramos notoriedade, procuramos é ajudar pessoas que carecem dessa ajuda".

A criação da Associação Dignitude, em novembro de 2015, foi promovida pela Associação Nacional de Farmácias, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, Cáritas e Plataforma Saúde em Diálogo e resulta de várias parcerias instituídas com entidades a nível local, autarquias, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras instituições da área social.

Além de António Arnaut, o general Ramalho Eanes e a antiga ministra da Saúde Maria de Belém Roseira, são embaixadores da associação os farmacêuticos Odette Ferreira, Francisco Carvalho Guerra, João Gonçalves da Silveira e João Cordeiro.