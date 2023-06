António Costa acusa PSD de dar dito por não dito com promessa de baixar o IRS

Em tom de comício, num jantar de pré-campanha do PS-Madeira, para as eleições regionais no arquipélago, Costa acusou PSD e restante oposição de fugir a "debater os problemas de fundo do país" e fugir a "apresentar alternativas" ao PS.

"A oposição só quer discutir `fait divers`, casos e casinhos", disse o líder socialista e primeiro-ministro, afirmando que é o PS que apresenta soluções e reformas.

Numa região autónoma governada à direita, por um governo PSD/CDS-PP, António Costa criticou também os sociais-democratas por darem o "dito pelo não dito" e defenderem agora a baixa do IRS quando, há dois anos, era Rui Rio líder do partido, a opção ser a baixa do IRC, remetendo a quebra no IRS "se as contas estivessem bem", "lá para 2025 ou 2026".

"Só em 2023, o IRS a pagar pelas famílias vai baixar quase tanto como os 800 milhões que o PSD prometia baixar lá para 2025 e 2026", disse ainda.

Os sociais-democratas, insistiu, podem "dar o dito por não dito", mas "o guru" económico de Rui Rio, do "PSD mau", é o mesmo de Luís Montenegro e do "PSD bom" -- o economista e líder parlamentar Miranda Sarmento.

O líder do PS e primeiro-ministro admitiu que o Governo pode "não ter conseguido fazer tudo", nem conseguido "chegar a todos", mas reclamou ter cumprido a questão da meta do IRS, apresentando números quanto ao desemprego, por exemplo.