António Costa apresentou o Plano de Recuperação e Resiliência ao país

António Costa anunciou que o Governo vai gastar 5.100 milhões de euros para enfrentar a pandemia, com redução de investimento público e aposta no apoio às empresas. Dessas verbas, 10% de um total de 14 mil milhões de euros vão para as regiões autónomas. As autarquias são consideradas os parceiros fundamentais neste processo.

O primeiro-ministro lembra que este é um plano com prazo de execução de três anos. António Costa prometeu ainda habitação a preços acessíveis e uma intervenção nas áreas mais desfavorecidas.





O chefe do Governo defende que o Plano não pode limitar-se a repetir o que vêm fazendo o fundos comunitários.





Na apresentação do PRR, a partir de Coimbra, António Costa fez questão de citar o Presidente da República, referindo que o país tem de se focar na construção do futuro.





O PRR totaliza 16.643 milhões de euros: 13.944 milhões em subvenções e 2.699 milhões em empréstimos.

Apresentei esta manhã ao Presidente da República o Plano de Recuperação e Resiliência.

Apresentei esta manhã ao Presidente da República o Plano de Recuperação e Resiliência.

É um documento estrutural alicerçado numa visão estratégica de longo prazo e fruto de um amplo processo de discussão. #prrpt

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, o primeiro-ministro realçava ter apresentou ao Presidente da República um plano que descrevia como "um documento estrutural alicerçado numa visão estratégica de longo prazo e fruto de um amplo processo de discussão"."O PRR ficou mais rico e mais completo após acolher os contributos da consulta pública", acrescenta.Marcelo Rebelo de Sousa está a realizar desde o início deste mês uma ronda de audiências com economistas, gestores e empresários sobre o PRR, em que já ouviu o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e o coordenador do documento "visão estratégica", que serviu de base a este plano do Governo, o professor universitário e gestor António Costa e Silva.