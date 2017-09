António Costa considera "banais" os avisos de Teodora Cardoso

RTP28 Set, 2017, 21:31 / atualizado em 28 Set, 2017, 21:39 | Economia

António Costa viu nas palavras da presidente do Conselho de Finanças Públicas conselhos “banais”. Teodora Cardoso defendeu que a redução do défice não deve ser o único motivo para reduzir impostos e aumentar despesa pública, considerando que é necessário fazê-lo de forma estrutural.



"São conselhos banais, que todos damos sempre que temos que emitir opiniões sobre o futuro. O que se diz ao filho quando sai de casa? «Tem cuidado, atravessa na passadeira, agasalha-te, não apanhes frio»... São conselhos de mera banalidade e de bom senso", argumentou o primeiro-ministro, à margem do encontro em Talin com chefes de Estado e de Governo da União Europeia.





O Conselho de Finanças Públicas revelou esta quinta-feira a atualização das suas previsões económicas, apontando agora para um crescimento da economia portuguesa de 2,7 por cento este ano.O chefe do Executivo diz ter registado essa revisão em alta como “um fator muito positivo”, já que a previsão anterior, de março, apontava para um crescimento de 1,7 por cento."É não só uma grande aproximação àquilo que são as previsões do Governo, como ultrapassou o otimismo que o Governo tem relativamente às perspetivas de crescimento para este ano. Invertemos as posições: habitualmente era o Governo mais otimista, agora é o CFP mais otimista", comentou o primeiro-ministro.Nesta atualização do relatório “Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2017-2021”, o Conselho de Finanças Públicas melhorou ainda a projeção para o défice orçamental deste ano, estimando agora que, no final de 2017, represente 1,4 por cento do Produto Interno Bruto, quando em março estimava que totalizasse 1,7 por cento do PIB.Teodora Cardoso considerou que o "principal risco" nesta evolução "tem a ver com o facto de, com uma economia a melhorar e o saldo orçamental a aproximar-se dos objetivos desejados e das regras europeias, haver a tentação de voltar a apostar nas despesas públicas como forma considerada necessária para reforçar o crescimento da economia e para resolver um conjunto de problemas estruturais que a economia portuguesa continua a exibir".