António Costa destaca aprovação "por unanimidade" do PRR português

Concluiu-se o processo de aprovação, por unanimidade, pela #UE do nosso PRR. É tempo de agir para construirmos um futuro robusto, de olhos postos nas novas gerações.#PRRPT — António Costa (@antoniocostapm) July 13, 2021

Uma transformação que já se encontra em marcha e para a qual estamos todos convocados. Muitos dos investimentos do nosso PRR estão já a avançar https://t.co/eQdk7QMcQr.

Não temos tempo a perder. #PRRPT #RecuperaçãoemAção — António Costa (@antoniocostapm) July 13, 2021





C/ Lusa

A mensagem foi divulgado pouco depois de o Conselho Ecofin ter aprovado os primeiros 12 planos de recuperação e resiliência (PRR), entre os quais o de Portugal, que nas próximas semanas receberá o primeiro desembolso do bolo global de 16,6 mil milhões de euros.Diz o primeiro-ministro,Diz ainda António Costa que essae que todos os portugueses estão "convocados" para esse desafio. "Muitos dos investimentos do nosso PRR estão já a avançar. Não temos tempo a perder", afirmou na mesma mensagem.Reunidos em Bruxelas, os ministros das Finanças da UE aprovaram formalmente, sem surpresa, o primeiro pacote de planos formulados pelos Estados-membros e já validados pela Comissão Europeia para acederem aos fundos do pacote de recuperação «NextGenerationEU», dando o seu aval -- a chamada "decisão de execução do Conselho" --