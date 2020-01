António Costa diz que a proposta do PSD de reduzir o IVA é injusta e ilegal

António Costa admite baixar o IVA na electricidade, mas não da forma que o PSD quer. O secretário-geral do PS critica a medida dizendo que é "socialmente injusta e irresponsável do ponto de vista ambiental". Declarações no encerramento das jornadas parlamentares do partido que decorrem em Setúbal.