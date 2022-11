António Costa diz que o preço do gás não vai subir mais que 13%

Palavras deixadas em Viana do Castelo, num jantar organizado pela SEDES.Viana do Castelo recebe esta sexta-feira a cimeira luso-espanhola, durante a qual vão ser fechados vários protocolos, nomeadamente o projeto-piloto de um 112 transfronteiriço que, para já, avança entre o norte de Portugal e a Galiza.Ao abrigo deste acordo, as duas regiões vão partilhar ambulâncias e hospitais, como explica em declarações à agência Lusa a ministra da Coesão Territorial.Para isso, vão ser assinados protocolos com outras regiões espanholas, uma vez que a saúde em Espanha é gerida a nível regional.