António Costa fala em programa ferroviário 2020 em "velocidade de cruzeiro"

O primeiro-ministro garante que programa ferroviário 2020 está já em "velocidade de cruzeiro", depois de ter "levado tempo a arrancar". António Costa visitou as obras do troço Freixo-Alandroal, do futuro corredor ferroviário internacional do sul. Após muitos atrasos, promete agora que a obra fica concluída no próximo ano.