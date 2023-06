António Costa lança críticas às subidas das taxas de juro do BCE

Como o diagnóstico falhou, também o tratamento não está a funcionar, refere. Costa critica sobretudo a insistência na subida das taxas de juro.Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, onde vai participar na reunião do Conselho Europeu, António Costa manifestou a esperança de que, nos próximos meses, comece a haver uma inversão das políticas do BCE, em relação à subida das taxas de juro.No mesmo dia o presidente da República recomendou ao Banco Central Europeu que tenha "grande ponderação" no discurso sobre as taxas de juro, para evitar "preocupações, perturbações" na vida dos europeus.