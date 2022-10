António Costa não reconhece críticas do PSD sobre interconexões ibéricas

"Estou absolutamente perplexo" com as críticas do PSD sobre a questão das interconexões energéticas da Península Ibérica, embora acuse os sociais democratas de serem contra as energias renováveis.

Segundo o chefe de Executivo, "as interconexões elétricas não foram abandonadas, pelo contrário, a França até as quer incrementar" e, por isso, não era esta questão que "estava a bloquear as interconexões", mas sim o que tinha "a ver com o gasoduto".





"E, já no ano passado, entre França e Espanha, tinha sido assinado um acordo para fazer avançar as duas interconexões elétricas", contrapôs.



O novo acordo entre Portugal, Espanha e França "vai ter uma ligeira alteração de percurso" mas será uma "mais valia para o país".

"Será um troço já preparado para o transporte de hidrogénio verde, já preparado para o transporte de os outros gases renováveis e isso será uma mais valia para o país, porque não seremos apenas um corredor de passagem do gás natural que importamos mas que será uma infraestrutura que valorizará o nosso potencial para produzir gases renováveis".







Segundo o Governo português, o acordo permite ultrapassar definitivamente o antigo projeto, o chamado MidCat, e desenvolver um novo projeto, designado Corredor de Energia Verde, que permitirá complementar as interconexões entre Portugal e Espanha, entre Celorico da Beira e Zamora, e também fazer uma ligação entre Espanha e o resto da Europa, ligando Barcelona e Marselha, por via marítima".



Em causa, segundo António Costa, está "um gasoduto vocacionado para o hidrogénio `verde` ou outros gases renováveis e que, transitoriamente, pode ser utilizado para o transporte de gás natural até uma certa proporção".