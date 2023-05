António Costa não vê qualquer tipo de ilegalidade na atuação do SIS

No debate com o Governo sobre política geral, o último enquanto líder do BE, Catarina Martins questionou António Costa, mais do que uma vez, sobre qual foi "a base legal" para a atuação do SIS na noite de 26 de abril no caso que envolve um ex-adjunto do Ministério das Infraestruturas.

Na resposta, o primeiro-ministro considerou que as "questões estão bastante claras" e reiterou que se tratou do desaparecimento de documentos classificados, afirmando não ver "qualquer tipo de ilegalidade" na atuação do SIS.

"Nenhum membro do Governo, direta ou indiretamente, deu qualquer instrução, ordem ou orientação ao SIS para proceder a essa ação", reiterou, mais à frente, perante a insistência de Catarina Martins.