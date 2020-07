António Costa reconhece créditos a Mário Centeno para ser um excelente Governador do BdP

Mário Centeno vai, esta quarta-feira, ao Parlamento, como futuro governador do Banco de Portugal. Este encontro com os deputados é obrigatório no processo de designação do novo governador. O Primeiro-Ministro disse, ontem, que Centeno tem "todos os créditos" para desempenhar o cargo com excelência.