António Costa recusa comentar alterações ao orçamento

Sabe-se que depois de aprovada no parlamento a proposta dos partidos que obriga o Governo a voltar a sentar-se à mesa por causa do tempo de serviço dos professores está a ser negociada e há um processo legislativo que está a andar.



Para já e em relação a todas as alterações à proposta inicial de orçamento, António Costa diz que não faz comentários e leituras políticas só na quinta-feira.



Nesse dia o primeiro-ministro promete dizer o que pensa sobre o orçamento que for aprovado depois de muitas alterações.