António Costa reitera a Rajoy apoio de Portugal a candidatura de Luis de Guindos ao BCE

Lusa06 Fev, 2018, 19:51 | Economia

De acordo com fonte do gabinete do chefe do Governo português, António Costa reiterou a Mariano Rajoy o apoio de Portugal a uma eventual candidatura de Luis de Guindos, atual ministro da Economia de Espanha, à vice-presidência do BCE.

A mesma fonte recordou que este tipo de apoios mútuos "é normal" quando estão em causa altos cargos internacionais, apontando o caso do apoio espanhol na eleição do ministro das Finanças português, Mário Centeno, para a presidência do Eurogrupo.

Luis de Guindos poderá candidatar-se à vice-presidência do BCE deixada vaga pelo português Vitor Constâncio, que termina o mandato no final de maio.

O prazo para os países da zona euro apresentarem candidatos ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu termina na quarta-feira, sendo que Espanha e Irlanda já anunciaram que vão entrar na corrida.

O novo vice-presidente vai substituir o português Vítor Constâncio no comité executivo do BCE, cujo mandato termina em 31 maio.

Espanha já anunciou que apresentará um candidato para o lugar, que deverá ser o ministro da Economia espanhol, Luis de Guindos, embora o nome ainda não tenha sido divulgado oficialmente. A Irlanda já anunciou a candidatura do governador do Banco Central irlandês, Philip Lane.