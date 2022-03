António Costa satisfeito com apoio do Conselho ao desenvolvimento das interconexões

À saída de uma cimeira informal de líderes em Versalhes, França, que teve entre os pontos principais em agenda um debate sobre como libertar a UE da dependência do petróleo e gás da Rússia, Costa afirmou que foi "muito importante o facto de o Conselho Europeu ter dado respaldo à comunicação da Comissão em matéria de estratégia de energia e, em particular, do desenvolvimento das interconexões, quer elétricas, quer de gás, quer as que no futuro poderão ser utilizadas para o hidrogénio verde no conjunto da UE".

Costa destacou designadamente a "referência expressa", na recente comunicação do executivo comunitário, à "interconexão entre Portugal e Espanha, e entre Espanha e França", que classificou como "fundamental para a integração do mercado ibérico no mercado global de energia, que terá seguramente um impacto muito significativo na redução dos preços da energia em Portugal".

"Em segundo lugar, permitir-nos-á não só exportar a energia que em vários períodos do ano produzimos em excesso, como sobretudo aumentar a nossa capacidade de produção, de recebimento designadamente do gás liquefeito, do seu armazenamento e da sua exportação para os outros países europeus", completou.

Reunidos no histórico Palácio de Versalhes entre quinta-feira e hoje, os chefes de Estado e de Governo dos 27 adotaram a «Declaração de Versalhes», e, no capítulo dedicado à autonomia energética, o Conselho Europeu concorda em "eliminar gradualmente a dependência das importações de gás, petróleo e carvão da Rússia", através de uma série de ações, entre as quais "completar e melhorar a interconexão das redes europeias de gás e eletricidade e sincronizar totalmente as redes de energia".

A aposta em interconexões energéticas de Portugal e Espanha com o resto da Europa é uma antiga reivindicação de Lisboa e Madrid, mas tem esbarrado no pouco entusiasmo de França.

Na quinta-feira, à chegada a Versalhes, António Costa já sublinhara a importância de "vencer definitivamente esta barreira que tem existido aqui nos Pirenéus à interligação com o resto da Europa".

Questionado sobre as reservas de França ao desenvolvimento das interconexões, observou que "é impossível ignorar a realidade" e apontou que esta mesma semana a Comissão Europeia apresentou uma comunicação sobre energia na qual "expressamente reafirma a urgência da interconexão de Portugal e de Espanha com a França para abastecimento do resto da Europa", o que considerou "um grande avanço".

António Costa acrescentou ainda que "convém não esquecer que há um acordo que a França assinou em 2014, ainda no tempo do dr. Passos Coelho, e que reafirmou, aliás, numa cimeira sobre interconexões" em 2018, na qual participou juntamente com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez. "É altura de o pôr em prática", disse.