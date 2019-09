ANTRAM avisa que motoristas de matérias perigosas não podem ser beneficiados

Foto: Lusa

A greve foi travada. As negociações recomeçam na próxima semana. Mas a Associação Patronal das Transportadoras deixa, desde já, um aviso: "não pode haver discriminação entre motoristas de um determinado sector".



A referência para as negociações com o sindicato de motoristas de matérias perigosas será o acordo assinado com a estrutura sindical da CGTP, que nunca fez greve. A ANTRAM avisa também que os aumentos superaram o acordo de Maio e têm sido brutais para as transportadoras. Define por isso duas balizas para as conversas.





A reunião com o sindicato de motoristas de matérias perigosas deve acontecer na próxima quarta-feira. Mas a ANTRAM mantém também negociações com o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias. Chegou a fazer greve. Mas abandonou o protesto. E tem agora uma exigência.



A ANTRAM garante que pediu à Segurança Social os dados sobre as contribuições pagas pelas transportadoras. Pode ser um documento fundamental para as negociações.