ANTRAM considera parecer da PGR "demolidor" dos argumentos dos sindicatos

RTP09 Ago, 2019, 13:43 / atualizado em 09 Ago, 2019, 14:42 | Economia

“Representa uma derrota em toda a linha dos argumentos do sindicato”, disse André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM. No entanto, faz uma ressalva: a derrota não é do sindicato, mas apenas dos argumentos que apresentaram.



“Neste conflito, o maior das últimas décadas em Portugal, não há vencedores nem vencidos”, reiterou André Matias de Almeida. E reforçou aquela que tem vindo a ser a mensagem nos últimos dias, a de apelar à retirada do pré-aviso de greve.



“Nunca ficou mal a qualquer sindicato, ainda mais com este parecer, dar um passo atrás e reconhecer o erro que cometeu” com esta greve "desajustada", reforçou, pedindo “humildade” e “responsabilidade” aos sindicatos e acenando com a proposta do "maior aumento [salarial] da história" nacional, desde o 25 de abril.







André Matias de Almeida fala, porém, de insensibilidade do sindicato em relação à situação que o país já vive, de corrida aos postos de abastecimento e de "pânico".



A ANTRAM volta a dizer que, no caso do retomar das negociações, os sindicatos que desistirem da greve não vão estar numa posição diminuída e que vão “olhar olhos nos olhos” com a ANTRAM.







A ANTRAM reitera que sempre esteve disponível para negociar e que mantém a postura, mas que só aceita voltar às negociações com os sindicatos “sem a espada sobre a cabeça”, ou seja, quando estes desconvocarem a greve e terminarem a "chantagem" que têm vindo a fazer.Quanto à possibilidade de o Governo mediar o conflito no futuro, a ANTRAM defende que esse instrumento de mediação só pode ser acionado pelos sindicatos que romperam as negociações.