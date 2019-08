ANTRAM: "Este sindicato está concentrado em parar o país"

"É difícil negociar com quem se coloca nesta posição e é impossível conversar com quem quer um clima de conflito e de crispação permanente", aponta André Matias de Almeida, advogado e porta-voz da ANTRAM, em declarações à RTP.



Questionado sobre se Pardal Henriques deveria sair da mesa das negociações, a ANTRAM lembra que "ainda não foi clarificado" se o representante do sindicato "é vice-presidente ou se é só assessor jurídico".



"As sucessivas declarações de conflito, de procurar a crispação constante e permanente, nunca levaram ninguém a lado nenhum. (...) Se o doutor Pardal Henriques se continuar nesta postura de conflito e de crispiação permanente não tem condições para conversar nem com a ANTRAM, nem com ninguém. Já ninguém no país tem paciência para, diariamente, [ouvir] este tipo de acusações", diz André Matias de Almeida.



A ANTRAM pede ainda aos portugueses para que "não se revoltem contra os motoristas", ressalvando que "há muitos motoristas que querem trabalhar e querem receber o seu vencimento no final do mês, e que não se revêem nesta postura".



"Este sindicato está concentrado em parar o país, em causar o caos na economia", acusa André Matias de Almeida.



Em resposta às acusações sobre alegados subornos da ANTRAM, o responsável diz que isso é "completamente falso". "Convidamos este representante para que mostre por uma vez, um documento que comprove esse suborno", acrescenta.



André Matias de Almeida considera que o Governo deve avançar para a requisição civil "se os serviços mínimos não forem cumpridos", tal como foi dito por Pardal Henriques.



"Quero acreditar que os trabalhadores deste sindicato não irão seguir as instruções do seu representante legal e irão cumprir os serviços mínimos, e respeitar a lei", apontou André Matias de Almeida.