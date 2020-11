Anúncios sobre eficácia de vacinas reduzem peso da incerteza, diz Banco de Inglaterra

, referiu Andrew Bailey, governador do Banco de Inglaterra num evento do Financial Times esta quinta-feira.“Temos de ser cautelosos, claro, porque ainda falta um longo caminho em termos de testes clínicos”, adverte, mas não tem dúvidas que as notícias sobre as potenciais vacinas contra a Covid-19 são uma arma para reduzir a incerteza que mina a economia., no dia em que são conhecidos os dados de crescimento económico no Reino Unido que demonstram uma recuperação no terceiro trimestre, mas igualmente uma desaceleração em setembro, antes mesmo de um novo confinamento, permanecendo a economia abaixo do que foi registado em 2019, antes da pandemia. “Uma diferença enorme”, assume o Governador do Banco de Inglaterra.

Em setembro, o crescimento verificado foi de 1,1 por cento, marcando o quinto mês consecutivo de expansão. No entanto, um crescimento mais ténue do que o verificado nos meses anteriores.





“Todos os principais setores da economia continuam a recuperar, mas o nível de crescimento abrandou de novo, com a economia ainda muito abaixo dos seus valores pré-pandemia, referiu Jonathan Athow, responsável nacional adjunto para as estatísticas económicas da ONS, Office for National Statistics.

Se olharmos para os números do trimestre, foi registado um crescimento recorde de 15,5 por cento de julho a setembro. Um crescimento insuficiente para reverter os danos da pandemia. A economia do país está ainda 8,2 por cento mais pequena do que antes do vírus aparecer. O tropeção da economia entre abril e junho foi de quase 20% por cento, devido ao confinamento.





Os analistas advertem que a economia deverá contrair novamente no último trimestre, devido ao impacto dos renovados confinamentos em várias áreas do território, impostas a 5 de novembro e que deverão vigorar pelo menos até 2 de dezembro.





Os dados apontam ainda para uma taxa de desemprego de 4,8 nos terceiro trimestre, ma subida em relação aos anteriores 4,5 por cento.O Reino Unido ultrapassou as 50 mil mortes por Covid-19, o pior registo a nível europeu. Apesar dos esforços económicos, sofreu também a maior quebra no Produto Interno Bruto entre as maiores economias listadas pelo ONS, o equivalente ao INE português.O confinamento inicial no Reino Unido foi mais longo do que em outros países europeus e atacou o setor dos serviços, responsável por 80 por cento da economia.O PIB manteve-se dez por cento menor do que no final de 2019, uma queda duas vezes maiores do que na Itália, Alemanha e França e quase três vezes do que nos EUA.O Banco de Inglaterra tinha estimado na semana passada que a sexta maior economia do mundo, do Reino Unido, iria diminuir 11 por cento em 2020, antes de crescer sete por cento em 2021.O Banco admite que o PIB no último trimestre poderá encolher dois por cento, devido às novas restrições ordenadas pelo primeiro-ministro.