APA suspense obra na praia do Ourigo

A Agência Portuguesa do Ambiente suspendeu a obra e ordenou a demolição da construção na praia do Ourigo, no Porto. A APA diz agora que é ilegal a intervenção no areal E que toma a decisão de suspender e demolir a obra para acautelar a segurança de pessoas e bens. O objetivo do promotor era criar uma estrutura de apoio na praia, designada como Beach Club, num projecto com fundações em betão.