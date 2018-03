Partilhar o artigo APB diz que obrigatoriedade dos bancos refletirem descida de Euribor nos créditos é "incompatível" com natureza de contrato mútuo Imprimir o artigo APB diz que obrigatoriedade dos bancos refletirem descida de Euribor nos créditos é "incompatível" com natureza de contrato mútuo Enviar por email o artigo APB diz que obrigatoriedade dos bancos refletirem descida de Euribor nos créditos é "incompatível" com natureza de contrato mútuo Aumentar a fonte do artigo APB diz que obrigatoriedade dos bancos refletirem descida de Euribor nos créditos é "incompatível" com natureza de contrato mútuo Diminuir a fonte do artigo APB diz que obrigatoriedade dos bancos refletirem descida de Euribor nos créditos é "incompatível" com natureza de contrato mútuo Ouvir o artigo APB diz que obrigatoriedade dos bancos refletirem descida de Euribor nos créditos é "incompatível" com natureza de contrato mútuo