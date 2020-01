APB espera que seja encontrada uma solução que reforce o Eurobic

"Espero que se encontre uma solução que reforce o Eurobic", disse Faria de Oliveira aos jornalistas, à margem da Banking Summit, em Lisboa, conferência organizada pela APB.

O presidente da associação que representa os bancos a operar em Portugal considerou que atualmente a atitude mais sensata é a de esperar para saber se houve ações irregulares e falou que relatórios internacionais recentes elogiavam a atuação de Portugal em prevenção de branqueamento de capitais.

"Tenho esperança de que não tenha ocorrido, e pelas indicações conhecidas até agora estar a antecipar problemas não me parece a atitude correta", afirmou o ex-presidente da CGD.

No dia 19 de janeiro, o consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de `Luanda Leaks`, que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos (filha do ex-Presidente de Angola Eduardo dos Santos) e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.

De acordo com a investigação do consórcio, do qual fazem parte o Expresso e a SIC, Isabel dos Santos terá montado um esquema de ocultação que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (cerca de 90 milhões de euros) para uma empresa sediada no Dubai e que tinha como única acionista declarada Paula Oliveira.

A investigação revelou ainda que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa (banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, liderado desde 2016 por Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças do governo PS de José Sócrates) foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana.

O EuroBic anunciou, na semana passada, que cortou relações comerciais com Isabel dos Santos, que a empresária vai abandonar a estrutura acionista e deixar de exercer os direitos de voto associados à sua participação.

Também hoje, na Banking Summit, o governador do Banco de Portugal (BdP) referiu-se implicitamente ao tema `Luanda Leaks`, afirmando que a instituição é atenta e ativa a verificar e avaliar as medidas tomadas pelos bancos a operar em Portugal para prevenirem operações de branqueamento de capitais e assim continuará.

"O Banco de Portugal continuará a ser diligente, atento e muito ativo na inspeção dos sistemas de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo", disse Carlos Costa, na sua intervenção conferência sobre banca.