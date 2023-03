APED alerta para efeitos negativos dos rumores e desconfiança sobre margens de lucro das empresas

"Estamos a viver um período de má perceção, as pessoas estão crispadas", referiu o diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, notando ser "mais difícil combater um rumor do que um exército" e que "não se pode lançar rumores e a desconfiança no consumidor sobre as margens que as empresas têm", alertando que isso "não é bom para o ambiente económico".

Falando na conferência anual da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC), que está a decorrer em Lisboa, Gonçalo Lobo Xavier referiu que "esta forma de intervir, de `soundbytes`, de histórias mal contadas" tem um "efeito desastroso na sociedade", salientando que tem sido "muito difícil" para o setor da distribuição e para a componente alimentar em particular "desmentir rumores, espetáculos de luz e som montados por instituições que deviam estar era preocupadas com outras coisas em vez de fazer política".

O diretor-geral da APED referia-se aos efeitos resultantes da conferência de imprensa de 09 de março em que foram divulgadas as conclusões da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) sobre a subida de preços dos alimentos, em que revelou ter detetado margens de lucros superiores a 50% na cebola.

"Não tenho a solução para injetar níveis de confiança nos consumidores para que voltem ao mercado e invistam no consumo de bens, mas não tenho dúvidas que o ambiente que se está a viver - e a culpa não é de ninguém - não é saudável e não vai ser possível aguentar muito tempo este tipo de discurso, lançando suspeição no mercado, lançando a ideia de que as empresas, qualquer que seja o seu negócio, não são responsáveis e são entidades que estão a abusar dos clientes", precisou o responsável da APED.

Antes Gonçalo Lobo Xavier tinha referido que o consumo travou "a fundo" nos últimos três, quatro meses, que 52% das vendas são em artigos em promoção e que está também a aumentar a venda das marcas da distribuição -- conhecidas por marcas brancas -- referindo ainda que o comportamento e a forma de comprar dos consumidores está a mudar.

Salientando que a distribuição é um negócio de quantidade e não de margens, e que estas têm caído, criticou que se lancem rumores e desconfiança junto dos consumidores sobre as margens das empresas, notando que existem "razões ponderosas" para a subida dos preços de alguns produtos.

Neste contexto deu o exemplo do Reino Unido onde os produtores decidiram que, devido ao preço dos fertilizantes, não era rentável prodzir alfaces, o que pressionou a procura noutros mercados.

"Tivemos aqui dias de muita tensão e que era perfeitamente evitável com bom senso, com responsabilidade e isto não pode voltar a acontecer", afirmou, considerando ser "absolutamente inaceitável" que as empresas da distribuição "sejam hoje vistas como agentes do risco e do engano". E neste contexto apontou alguma inconsciência de muitos comentadores que "à decência disseram nada".

No início da sua intervenção o diretor-geral da APED afirmou ter sido convocado para participar uma reunião hoje com os ministros da Economia e da Agricultura para discutir o que se está a passa na cadeia de valor da distribuição.