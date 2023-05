APED considera que estão a ser cumpridas regras do IVA Zero

Foto: RTP

Está tudo a correr bem na aplicação do IVA Zero. É a garantia deixada na Antena 1 pelo diretor-geral da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição. Faz hoje um mês que 46 produtos considerados essenciais ficaram isentos de IVA numa medida do Governo para combater os efeitos da inflação.