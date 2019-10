Apenas três municípios açorianos aumentaram a dívida total em 2018, diz Anuário Financeiro

O Anuário é divulgado anualmente pela Ordem dos Contabilistas Certificados com o objetivo de ser uma referência na monitorização da eficiência do uso de recursos públicos pela administração local.

Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo às contas de 2018, o passivo exigível do conjunto dos municípios da Região Autónoma dos Açores totali­zou 124,1 milhões de euros (ME) no ano passado, uma descida de 10,7 ME (-7,9%), representando 2,4% do montante de descida ve­rificado a nível nacional.

Apenas três dos 19 municípios apresentaram um aumento da dívida total: Povoação (+46,8%, +1,6 ME), Ribeira Grande (+5,5%, +584 mil de euros) e São Roque do Pico (+9,2%, +322 mil de euros).

Todos os restantes diminuíram o seu passivo exigível, com destaque para Lajes das Flores (-53,9%), Calheta (-37,1%), Santa Cruz das Flores (-28,0%) e Corvo (-20,2%).

Em 2018, o índice de dívida total dos municípios dos Açores era encabeçado por Vila Franca do Campo (índice de 2,73, com uma média de receita corrente de 7,4 milhões de euros e uma dívida total de 20,4 milhões de euros) e Nordeste (índice de 2,30, com uma média de receita corrente de 4,8 milhões e uma dívida total de 11,1 milhões de euros).

A receita dos municípios dos Açores aumentou 18 milhões de eu­ros (+10%), e, "na sua generalidade, dependeu muito pouco das receitas de impostos e taxas", abaixo da média nacional, mas à custa de empréstimos, da venda de bens e serviços, e das transferências correntes e de capital.

A exceção foi o município de Ponta Delgada, que apresen­tou um peso de receitas fiscais de 40,7%, valor superior ao índice nacional de 40,6%.

Onze dos dezanove municípios apresenta­ram um grau de execução da receita superior a 90%, e apenas Vila do Porto apresentou um grau de execução da re­ceita inferior a 70%, de 62,4%.

Em termos de despesa, o peso médio dos encargos com pessoal nas despesas totais dos municípios foi de 27,5% nesta Região Autónoma (média de 29,3% a nível nacional), variando entre os 8,8% da despesa total no concelho do Nordeste e os 43,2% nas Lajes das Flores.

No caso do Nordeste, a descida do valor do peso das despesas com pessoal para os 8,8% da despesa total é associado pelos autores do estudo "ao extraordinário acréscimo de despe­sa de amortização de capital", que foi de +9,8 ME (+974,8%).

O total da despesa orçada dos municípios açorianos cresceu +5,1% (+11,7 ME), justificada pelo aumento de +8,7% (+15,6 ME) da despesa paga.

O volume de compromissos assumidos aumentou +7,2% (+14,2 ME), mas "o montante de pagamentos efetuados foi eleva­do, representando 91,6% do total compromissado".

"Ao acréscimo do volume de paga­mento não é estranho o facto de a receita cobrada pelo conjunto dos municípios açorianos ter aumentado +10% (+18 ME)", é destacado no estudo.

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses tem o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e a colaboração do Tribunal de Contas, tendo esta edição sido coordenada pela investigadora Maria José Fernandes, do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, com a colaboração de Pedro Camões e Susana Jorge.