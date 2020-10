Aplicação digital apoia região Centro na captação de investimento territorial

Em comunicado, a CCDRC, liderada por Isabel Damasceno, refere que a aplicação `inCENTRO` foi concebida para reunir "a diversidade de oferta relativa às condições para a instalação das empresas e o leque de benefícios fiscais, financeiros e sociais, disponibilizados pelos municípios para atrair novas famílias e fixar as residentes, sobretudo nos territórios mais desfavorecidos".

"A aplicação disponibiliza as múltiplas e diversificadas iniciativas desenvolvidas pelas autarquias para atrair investimento e população aos seus territórios", afirma Isabel Damasceno, citada na nota enviada à agência Lusa.

O objetivo da CCDRC, com sede em Coimbra, "é não só divulgar estas boas práticas, mas também que as autarquias se inspirem umas nas outras para encontrarem novas formas de incentivos".

"Procuramos ser um parceiro das autarquias no esforço de disponibilização de informação sobre as suas áreas de acolhimento empresarial", segundo a presidente do organismo regional.

A apresentação da `inCENTRO` realiza-se durante uma sessão virtual, às 10:30, com a participação do secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel.

De acordo com a CCDRC, a nova aplicação "está estruturada em três grandes áreas": "Incentivos locais às empresas e às famílias", "Acolhimento empresarial" e "Caracterização territorial".