Aplicada multa de mil milhões de euros a cinco bancos internacionais

Citigroup, JPMorgan e Barclays foram acusados de cartel, o mesmo acontecendo com o Royal Bank of Scotland e o Mitsubishi Financial.



As multas aplicadas a cada banco acabaram por ser mais reduzidas do que o pensado inicialmente porque as instituições financeiras aceitaram os valores e não vão recorrer.



Também o suíço UBS esteve envolvido nestes esquemas de manipulação de taxas de câmbio, mas acabou por não ser multado porque foi o primeiro a denunciar o caso.