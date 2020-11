Apoio à retoma prolongado até pelo menos 1.º semestre de 2021 pretende ministro

"A decisão do Governo é apresentar uma proposta que prorrogue o apoio à retoma enquanto tal se mostrar necessário", disse o ministro acrescentando que o prolongamento da medida será "pelo menos até final do primeiro semestre do próximo ano".

O ministro falava na conferência de imprensa onde apresentou os novos apoios às empresas aprovados hoje em Conselho de Ministros.

Segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, até ao momento 13 mil empresas beneficiaram do apoio à retoma, medida que veio substituir o `lay-off` simplificado e que, entretanto, foi reformulada para abranger mais empresas.

A ministra disse ainda que 45 mil empresas optaram pelo incentivo à normalização da atividade, que prevê o pagamento de um salário mínimo ou de dois salários mínimos, consoante a modalidade escolhida, após o `lay-off` simplificado.

Com as novas medidas aprovadas hoje, as empresas que beneficiaram do incentivo à normalidade podem aceder ao apoio à retoma sem terem de devolver os apoios já recebidos.

Ana Mendes Godinho disse ainda que 760 empresas que saíram do `lay-off` simplificado optaram pelo `lay-off` tradicional (previsto no Código do Trabalho).